El Fondo Nacional de las Artes reconocerá a grandes referentes de la cultura argentina

Arturo Puig, Raúl Lavié, Daniel Burman y otras figuras destacadas serán distinguidos por sus trayectorias artísticas. La ceremonia se realizará el 20 de noviembre y pondrá en valor los aportes de referentes de la música, el teatro, el cine, la literatura y otras disciplinas culturales.

El Fondo Nacional de las Artes anunció los nombres de los artistas y referentes que recibirán sus distinciones correspondientes a 2026. El Gran Premio será otorgado a Eduardo Costantini, mientras que los Premios Trayectoria reconocerán, entre otros, a Arturo Puig en Teatro, Raúl Lavié en Música, Daniel Burman en Artes Audiovisuales, Jorge Consiglio en Letras y Susana Tambutti en Danza. También serán distinguidas personalidades vinculadas con la gestión cultural, las artes visuales, la arquitectura, las artesanías y el patrimonio.

La entrega de premios constituye una oportunidad para reconocer el trabajo de quienes contribuyeron al desarrollo de la identidad cultural argentina a lo largo de sus carreras. Más allá de las distinciones individuales, la iniciativa busca destacar la diversidad de expresiones artísticas que forman parte del patrimonio cultural del país y promover el reconocimiento de sus protagonistas ante nuevas generaciones.