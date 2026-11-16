Los Pumas vencieron a Italia y sumaron su segundo triunfo en el Nations Championship

La Selección Argentina de rugby derrotó al conjunto italiano por 19 a 14 y consiguió una nueva victoria en la competencia internacional. El equipo dirigido por Felipe Contepomi logró imponerse en un encuentro ajustado que se definió por apenas cinco puntos.

Los Pumas consiguieron una importante victoria ante Italia el sábado 14 de noviembre, en una nueva presentación correspondiente al Nations Championship. El seleccionado argentino se impuso por 19 a 14 en un partido equilibrado, en el que ambos equipos mantuvieron una diferencia mínima en el marcador. El resultado permitió al conjunto nacional alcanzar su segundo triunfo en el torneo y continuar sumando experiencia frente a rivales del rugby internacional.

La victoria representa un nuevo paso para el equipo conducido por Felipe Contepomi, que busca consolidar su funcionamiento colectivo y fortalecer su rendimiento en competencias de alto nivel. Más allá de las dificultades que presentó el encuentro, Argentina logró sostener la ventaja y cerrar el compromiso con un resultado favorable. El triunfo vuelve a destacar la presencia del rugby argentino en el escenario deportivo internacional.