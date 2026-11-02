Periodismo Responsable

Facebook X-twitter Youtube Instagram
Últimas noticias

Alerta por El Niño: activaron un plan de prevención en 18 áreas protegidas de Argentina

Picture of Observador Central

Observador Central

Facebook
Twitter
LinkedIn

La Administración de Parques Nacionales puso en marcha medidas preventivas ante el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y aislamiento de comunidades. El operativo comprende parques y reservas de nueve provincias de las regiones Norte y Centro del país.

Frente a los posibles efectos del fenómeno climático El Niño, la Administración de Parques Nacionales activó un plan de prevención en 18 áreas protegidas. La estrategia contempla la elaboración de mapas de riesgo, el monitoreo de cursos de agua y la preparación de protocolos de evacuación para responder ante situaciones de emergencia. Las acciones se concentran en regiones especialmente expuestas a precipitaciones intensas y posibles anegamientos.

El operativo busca reducir riesgos para visitantes, trabajadores y poblaciones cercanas, además de proteger ecosistemas de gran valor ambiental. La planificación anticipada adquiere especial importancia ante fenómenos meteorológicos extremos, que pueden afectar caminos, infraestructura y actividades turísticas. La iniciativa también destaca la necesidad de fortalecer la prevención y la coordinación entre organismos para enfrentar los efectos de la variabilidad climática.

Últimas Destacadas

hora 18:30

Nacionales. Alerta por El Niño: activaron un plan de prevención en 18 áreas protegidas de Argentina

hora 18:27

Nacionales. El cine argentino tendrá un nuevo programa de apoyo para competir en los premios Óscar y Goya

hora 18:21

Nacionales. Un investigador argentino fue reconocido por sus aportes al mejoramiento genético del trigo

hora 18:17

Deporte, Interés General. Boca se quedó con el Superclásico ante River y pasó a liderar la tabla anual

hora 12:47

Destacados (regionales), Regionales. Debate internacional sobre falsas denuncias, derechos humanos y garantías judiciales en Río Gallegos

hora 12:35

Nacionales, Sociedad. UNICEF alerta sobre los riesgos de la violencia sexual digital contra niños y adolescentes