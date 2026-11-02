Alerta por El Niño: activaron un plan de prevención en 18 áreas protegidas de Argentina

La Administración de Parques Nacionales puso en marcha medidas preventivas ante el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y aislamiento de comunidades. El operativo comprende parques y reservas de nueve provincias de las regiones Norte y Centro del país.

Frente a los posibles efectos del fenómeno climático El Niño, la Administración de Parques Nacionales activó un plan de prevención en 18 áreas protegidas. La estrategia contempla la elaboración de mapas de riesgo, el monitoreo de cursos de agua y la preparación de protocolos de evacuación para responder ante situaciones de emergencia. Las acciones se concentran en regiones especialmente expuestas a precipitaciones intensas y posibles anegamientos.

El operativo busca reducir riesgos para visitantes, trabajadores y poblaciones cercanas, además de proteger ecosistemas de gran valor ambiental. La planificación anticipada adquiere especial importancia ante fenómenos meteorológicos extremos, que pueden afectar caminos, infraestructura y actividades turísticas. La iniciativa también destaca la necesidad de fortalecer la prevención y la coordinación entre organismos para enfrentar los efectos de la variabilidad climática.