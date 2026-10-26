Debate internacional sobre falsas denuncias, derechos humanos y garantías judiciales en Río Gallegos

Especialistas de cinco países participaron del I Congreso Internacional «No a las Falsas Denuncias», realizado el 23 y 24 de octubre de 2026. El encuentro examinó las prácticas judiciales y periciales, los conflictos de familia, los protocolos universitarios y las políticas públicas, y concluyó con la constitución de una Comisión Internacional.

Del testimonio personal al debate jurídico internacional

Impulsado por la doctora Elba Soria, el Congreso reunió en Río Gallegos a profesionales y referentes de Argentina, Chile, Perú, Uruguay y México. Los testimonios individuales sirvieron de punto de partida para examinar la presunción de inocencia, el debido proceso y las consecuencias personales, familiares y profesionales de las acusaciones injustas. La agenda incluyó derecho penal y de familia, niñez y adolescencia, protocolos universitarios ante denuncias de violencia y discriminación, prácticas periciales y garantías de protección de derechos. La perspectiva comparada puso en discusión la calidad de las investigaciones, la valoración de la prueba y el impacto de las decisiones judiciales y administrativas.

Los principales debates críticos

Entre las cuestiones centrales figuraron la necesidad de revisar las técnicas psicológicas, sociales y forenses aplicadas en los juzgados, sus fundamentos científicos y la valoración de testimonios; las posibles vulneraciones de derechos humanos, en particular de la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa; y la insuficiencia de acompañamiento político e institucional denunciada por algunos participantes. También algunos participantes cuestionaron los organigramas estatales vinculados a políticas de género, que consideran sobredimensionados, y reclamaron evaluar su eficacia, costos y resultados. Ante la percepción de falta de respuesta de la dirigencia, se propuso pasar del reclamo individual a la organización y la participación política, mediante propuestas de revisión institucional y defensa de derechos.

Constitución de la Comisión Internacional

Según el acta constitutiva del 24 de octubre, se conformó la Comisión Internacional «No a las Falsas Denuncias», con representantes de cinco países. La presidencia recayó en la Dra. Elba Soria (Argentina); la vicepresidencia, en el Dr. Roberto Villalobos Atlas (Argentina), y la secretaría, en el Dr. Santiago Nieto (Argentina). Fueron designados vocales la Dra. Martha Valfre (Uruguay), el psicólogo Víctor L. Morales Navarro (México) y la Dra. Verónica Valenzuela R. (Perú); responsable de prensa, Manuel José Gorostiaga (Argentina); asesor, el Dr. Rubén Melloni Anzoategui (Argentina), y referente internacional, Roberto Orrego Da Silva (Chile).

El acta prevé mandatos anuales, renovación y posible rotación de la presidencia entre países, así como la incorporación de nuevos representantes. La Comisión asumió compromisos de cooperación, propuestas jurídicas y concientización, con un informe de avances previsto para el siguiente Congreso. El documento de compromisos internacionales propone seleccionar por consenso un caso emblemático, examinar antecedentes judiciales y periciales, producir un informe técnico-jurídico y difundir hallazgos documentados, protegiendo la intimidad y los derechos de las personas involucradas. Son compromisos formalizados cuya ejecución todavía deberá acreditarse.

Después del Congreso: de las declaraciones a los compromisos

El desafío no se agota en denunciar presuntas injusticias. Se trata de someter las prácticas periciales, los procesos judiciales y los protocolos institucionales a evidencia, transparencia y rendición de cuentas. La continuidad del Congreso se medirá por su capacidad de cumplir compromisos, producir informes sólidos e impulsar cambios verificables: ninguna institución encargada de proteger derechos debe quedar exenta de controles.