UNICEF alerta sobre los riesgos de la violencia sexual digital contra niños y adolescentes

Una investigación internacional realizada junto con INTERPOL y ECPAT reveló la magnitud de los abusos sexuales facilitados por la tecnología. El informe advierte sobre nuevas formas de violencia en internet y la necesidad de fortalecer la prevención y la protección de las infancias.

UNICEF informó que aproximadamente 20 millones de niños y adolescentes de los países estudiados sufrieron alguna forma de abuso sexual facilitado por la tecnología durante un período de doce meses. La investigación abarcó 21 países y examinó situaciones vinculadas con la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la explotación sexual en entornos digitales y otros mecanismos de violencia que pueden afectar a menores de edad. En cuatro países de América Latina y el Caribe, casi uno de cada cinco adolescentes de entre 12 y 17 años que utilizan internet reportó haber atravesado estas experiencias.

El informe también señala los desafíos que representan las redes sociales y las herramientas de inteligencia artificial para la protección de niños y adolescentes. Frente a este escenario, los organismos internacionales destacan la importancia de promover la educación digital, fortalecer los canales de denuncia y garantizar el acompañamiento de las familias, las escuelas y las instituciones. Aunque se trata de una investigación internacional, sus conclusiones aportan elementos relevantes para el debate sobre la seguridad digital de las infancias en Argentina.