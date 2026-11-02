Boca se quedó con el Superclásico ante River y pasó a liderar la tabla anual

El conjunto xeneize derrotó 1 a 0 a River Plate en La Bombonera, con un gol de Lautaro Di Lollo. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, tuvo un impacto directo en la pelea por las posiciones del fútbol argentino.

Boca Juniors se impuso ante River Plate en una nueva edición del Superclásico disputada el domingo 1 de noviembre. El único gol del encuentro fue convertido por Lautaro Di Lollo, en un partido de gran intensidad que reunió a miles de hinchas en La Bombonera. Con este resultado, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió tres puntos fundamentales y alcanzó el liderazgo de la tabla anual.

El triunfo generó una celebración especial entre los futbolistas y simpatizantes locales, mientras que River quedó obligado a revisar su presente deportivo de cara a la definición del campeonato. Más allá de la histórica rivalidad, el resultado representa un movimiento importante en la clasificación del fútbol argentino y vuelve a demostrar la trascendencia deportiva y social de uno de los encuentros más convocantes del país.