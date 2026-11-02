Un investigador argentino fue reconocido por sus aportes al mejoramiento genético del trigo

Un trabajo desarrollado en el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria recibió una distinción académica por analizar el aporte de la genética a la producción de trigo. La investigación pone en valor el conocimiento científico aplicado a uno de los cultivos más importantes del país.

El investigador Santiago Felici, integrante del Centro de Investigación en Economía y Prospectiva (CIEP) del INTA, obtuvo el segundo Premio Joven de la Asociación Argentina de Economía Agraria (AAEA). La distinción, difundida el 29 de octubre, reconoció una investigación dedicada a cuantificar la contribución del mejoramiento genético al desarrollo del trigo argentino.

El trabajo permite profundizar el conocimiento sobre la relación entre innovación científica y productividad agrícola. En un país donde el trigo constituye una actividad relevante para numerosas economías regionales, este tipo de investigaciones aporta herramientas para comprender los avances tecnológicos del sector y orientar futuras decisiones productivas.