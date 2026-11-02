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Un investigador argentino fue reconocido por sus aportes al mejoramiento genético del trigo

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Un trabajo desarrollado en el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria recibió una distinción académica por analizar el aporte de la genética a la producción de trigo. La investigación pone en valor el conocimiento científico aplicado a uno de los cultivos más importantes del país.

El investigador Santiago Felici, integrante del Centro de Investigación en Economía y Prospectiva (CIEP) del INTA, obtuvo el segundo Premio Joven de la Asociación Argentina de Economía Agraria (AAEA). La distinción, difundida el 29 de octubre, reconoció una investigación dedicada a cuantificar la contribución del mejoramiento genético al desarrollo del trigo argentino.

El trabajo permite profundizar el conocimiento sobre la relación entre innovación científica y productividad agrícola. En un país donde el trigo constituye una actividad relevante para numerosas economías regionales, este tipo de investigaciones aporta herramientas para comprender los avances tecnológicos del sector y orientar futuras decisiones productivas.

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