El cine argentino tendrá un nuevo programa de apoyo para competir en los premios Óscar y Goya

Una nueva iniciativa permitirá que las producciones nacionales seleccionadas para representar al país en importantes certámenes internacionales accedan a fondos destinados a su promoción. El objetivo es fortalecer la presencia del cine argentino en el exterior.

Se anunció la creación de un programa de apoyo a las películas argentinas elegidas por la Academia nacional para competir en los premios Óscar y Goya. Las productoras podrán solicitar hasta 10.000 dólares por certamen para financiar actividades vinculadas con difusión, prensa, viajes y exhibiciones internacionales, herramientas fundamentales para dar visibilidad a las obras frente a jurados y públicos extranjeros.

La medida apunta a acompañar la circulación internacional de las producciones nacionales en un escenario audiovisual cada vez más competitivo. Además del reconocimiento artístico, la participación en festivales y premiaciones representa una oportunidad para proyectar el trabajo de directores, intérpretes, técnicos y profesionales que integran la industria cinematográfica argentina.