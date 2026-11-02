Periodismo Responsable

Facebook X-twitter Youtube Instagram
Últimas noticias

El cine argentino tendrá un nuevo programa de apoyo para competir en los premios Óscar y Goya

Picture of Observador Central

Observador Central

Facebook
Twitter
LinkedIn

Una nueva iniciativa permitirá que las producciones nacionales seleccionadas para representar al país en importantes certámenes internacionales accedan a fondos destinados a su promoción. El objetivo es fortalecer la presencia del cine argentino en el exterior.

Se anunció la creación de un programa de apoyo a las películas argentinas elegidas por la Academia nacional para competir en los premios Óscar y Goya. Las productoras podrán solicitar hasta 10.000 dólares por certamen para financiar actividades vinculadas con difusión, prensa, viajes y exhibiciones internacionales, herramientas fundamentales para dar visibilidad a las obras frente a jurados y públicos extranjeros.

La medida apunta a acompañar la circulación internacional de las producciones nacionales en un escenario audiovisual cada vez más competitivo. Además del reconocimiento artístico, la participación en festivales y premiaciones representa una oportunidad para proyectar el trabajo de directores, intérpretes, técnicos y profesionales que integran la industria cinematográfica argentina.

Últimas Destacadas

hora 18:30

Nacionales. Alerta por El Niño: activaron un plan de prevención en 18 áreas protegidas de Argentina

hora 18:27

Nacionales. El cine argentino tendrá un nuevo programa de apoyo para competir en los premios Óscar y Goya

hora 18:21

Nacionales. Un investigador argentino fue reconocido por sus aportes al mejoramiento genético del trigo

hora 18:17

Deporte, Interés General. Boca se quedó con el Superclásico ante River y pasó a liderar la tabla anual

hora 12:47

Destacados (regionales), Regionales. Debate internacional sobre falsas denuncias, derechos humanos y garantías judiciales en Río Gallegos

hora 12:35

Nacionales, Sociedad. UNICEF alerta sobre los riesgos de la violencia sexual digital contra niños y adolescentes