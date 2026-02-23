Periodismo Responsable

Facebook X-twitter Youtube Instagram
Últimas noticias

Ansiedad y salud mental: jóvenes saturados en un mundo hiperconectado

Picture of Observador Central

Observador Central

Facebook
Twitter
LinkedIn

Profesionales advierten un aumento en consultas por estrés, insomnio y agotamiento emocional.

El crecimiento de los trastornos de ansiedad entre adolescentes y jóvenes se consolidó como una de las principales preocupaciones sanitarias. Datos de la World Health Organization indican que los cuadros vinculados al estrés y la angustia aumentaron en los últimos años, con especial impacto en generaciones que crecieron en entornos digitales.

Especialistas sostienen que la presión por la productividad, la comparación constante en redes sociales y la incertidumbre económica generan un clima emocional de alerta permanente. Muchos jóvenes expresan la sensación de “no llegar nunca”, incluso cuando cumplen objetivos académicos o laborales.

Desde la psicología educativa, el desafío es integrar el bienestar emocional en las escuelas y universidades. Talleres de gestión emocional, espacios de escucha y estrategias de regulación son cada vez más demandados, marcando un cambio de paradigma: aprender también implica aprender a habitar el mundo.

Últimas Destacadas

hora 12:01

Educación y Conocimiento, Especializadas. La nueva desigualdad: no todos tienen las mismas oportunidades digitales

hora 11:55

Educación y Conocimiento, Especializadas. Docentes influencers: cuando enseñar también sucede en redes sociales

hora 11:43

Especializadas, Salud. Soledad juvenil: la paradoja de estar conectados pero sentirse solos

hora 11:32

Nacionales, Sociedad y cultura. Infancias hiperconectadas: la generación que aprende primero a scrollear y después a leer

hora 11:50

Educación y Conocimiento, Especializadas. Desinformación y pensamiento crítico: la nueva alfabetización del siglo XXI

hora 11:48

Educación y Conocimiento, Especializadas. El aula después de la pandemia: docentes entre la vocación y el agotamiento