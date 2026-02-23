Ansiedad y salud mental: jóvenes saturados en un mundo hiperconectado

Profesionales advierten un aumento en consultas por estrés, insomnio y agotamiento emocional.

El crecimiento de los trastornos de ansiedad entre adolescentes y jóvenes se consolidó como una de las principales preocupaciones sanitarias. Datos de la World Health Organization indican que los cuadros vinculados al estrés y la angustia aumentaron en los últimos años, con especial impacto en generaciones que crecieron en entornos digitales.

Especialistas sostienen que la presión por la productividad, la comparación constante en redes sociales y la incertidumbre económica generan un clima emocional de alerta permanente. Muchos jóvenes expresan la sensación de “no llegar nunca”, incluso cuando cumplen objetivos académicos o laborales.

Desde la psicología educativa, el desafío es integrar el bienestar emocional en las escuelas y universidades. Talleres de gestión emocional, espacios de escucha y estrategias de regulación son cada vez más demandados, marcando un cambio de paradigma: aprender también implica aprender a habitar el mundo.