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Argentina busca fortalecer la cooperación tecnológica con Japón y Corea del Sur

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Una misión oficial argentina abrió nuevas posibilidades de colaboración internacional en inteligencia artificial, robótica y formación científica. Entre las iniciativas analizadas figura la posibilidad de que Buenos Aires sea sede de encuentros internacionales de tecnología en 2027 y 2028.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación informó el 8 de octubre los resultados de una misión encabezada por Adriana Baravalle en Japón y Corea del Sur. Durante las reuniones se abordaron oportunidades para fortalecer la cooperación científica, la formación de especialistas y el intercambio de conocimientos en áreas estratégicas como inteligencia artificial, biotecnología, tecnologías espaciales y robótica.

Uno de los objetivos es avanzar en la incorporación argentina a redes internacionales de innovación y explorar la posibilidad de organizar en Buenos Aires un encuentro del STS Forum en 2027. También comenzaron conversaciones para que el país pueda recibir el FIRST Global Challenge, una competencia internacional de robótica educativa, en 2028. Ambas iniciativas se encuentran en etapas de diálogo y representan oportunidades para ampliar la participación argentina en el desarrollo tecnológico mundial.

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