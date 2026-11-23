Detectaron una nueva variante de COVID-19 en Argentina: qué se sabe y por qué recomiendan mantener la vacunación

Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata identificaron el linaje PJ.2.1 en tres pacientes de la provincia de Buenos Aires. La Organización Mundial de la Salud lo incorporó a su lista de variantes bajo vigilancia, aunque hasta el momento no existen evidencias suficientes de que provoque cuadros más graves.

Un equipo del Laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata confirmó la presencia de una nueva variante del coronavirus en Argentina. El hallazgo se produjo mediante estudios de secuenciación genómica realizados sobre muestras de tres pacientes internados en hospitales bonaerenses: dos bebés de uno y dos meses y un adulto de 58 años. La variante, denominada PJ.2.1, pertenece a la familia Ómicron y ya había sido detectada en otros países del continente americano. Infobae

La Organización Mundial de la Salud clasificó este linaje como variante bajo vigilancia debido a su creciente circulación internacional, pero considera bajo su riesgo adicional para la salud pública, con la información disponible. Especialistas argentinos señalaron que no existen pruebas concluyentes de una mayor gravedad y recordaron que la vacunación continúa siendo una herramienta fundamental para prevenir complicaciones, especialmente en adultos mayores, embarazadas y personas con factores de riesgo. El descubrimiento también pone en valor el trabajo de vigilancia científica desarrollado por investigadores nacionales. Info