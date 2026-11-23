Boca Juniors conquistó la Copa Sudamericana y volvió a celebrar un título internacional después de 18 años

El Xeneize derrotó 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, Colombia, y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026. Los goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel le dieron al conjunto argentino una nueva conquista continental.

Boca Juniors escribió un nuevo capítulo de su historia deportiva el sábado 21 de noviembre, al imponerse por 2 a 0 ante Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena logró superar al conjunto brasileño gracias a las conversiones de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, en una final que permitió al club de la Ribera recuperar protagonismo en el escenario internacional. La consagración puso fin a una espera de 18 años desde su última conquista continental, la Recopa Sudamericana de 2008. El Observador+1

El título representa además un impulso deportivo e institucional para Boca, que aseguró su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y obtuvo el derecho a disputar la próxima Recopa Sudamericana. La victoria también significó un nuevo festejo para el fútbol argentino en las competencias organizadas por la CONMEBOL. Después de una temporada marcada por importantes desafíos, el Xeneize cerró una de sus jornadas más significativas de los últimos años con una nueva copa internacional en sus vitrinas. Pizarra y Tasa+1