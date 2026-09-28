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Argentina cerró los Juegos Suramericanos con una cosecha histórica de medallas

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La delegación nacional fue protagonista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y llegó a la última jornada con 280 medallas. Durante trece días, cientos de atletas argentinos compitieron en distintas disciplinas y volvieron a colocar al deporte nacional entre los grandes protagonistas de la región.

Argentina llegó al sábado 26, último día de competencia, con 78 medallas de oro, 82 de plata y 120 de bronce, para un total de 280 preseas y el segundo lugar del medallero general detrás de Brasil. La competencia reunió disciplinas tradicionales y otras de menor exposición mediática en las sedes de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Más allá del medallero, los Juegos funcionaron como una importante vidriera para deportistas que transitan el camino hacia futuras competencias continentales e internacionales. El evento permitió además que Argentina recibiera una de las principales citas deportivas de Sudamérica y que numerosas disciplinas habitualmente alejadas de las grandes transmisiones encontraran espacio frente al público.

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