Primavera y Día del Estudiante: por qué cada 21 de septiembre los jóvenes argentinos celebran su día

Picnics, plazas, encuentros entre amigos y festejos acompañan cada 21 de septiembre en todo el país. Pero el Día del Estudiante no nació por la llegada de la primavera: su origen está relacionado con Domingo Faustino Sarmiento y una iniciativa surgida hace más de un siglo.

La fecha recuerda la llegada a Buenos Aires, el 21 de septiembre de 1888, de los restos de Sarmiento, quien había fallecido diez días antes en Asunción, Paraguay. Años después, en 1902, Salvador Debenedetti impulsó desde la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires una jornada destinada a homenajear al expresidente y educador.

Con el paso del tiempo, la conmemoración trascendió el ámbito universitario y se extendió a otros niveles educativos. La coincidencia con el comienzo convencional de la primavera terminó transformando el 21 de septiembre en una jornada marcada por los encuentros al aire libre en todo el país. No se trata, sin embargo, de un feriado nacional.