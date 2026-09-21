Periodismo Responsable

Facebook X-twitter Youtube Instagram
Últimas noticias

Una nueva supercomputadora llegó a la Argentina y triplicará la capacidad científica de la Universidad Nacional de Córdoba

Picture of Observador Central

Observador Central

Facebook
Twitter
LinkedIn

Se llama Helvetios, llegó desde Suiza completamente desarmada y fue reconstruida por científicos argentinos en apenas un mes. El equipo permitirá ampliar la capacidad de procesamiento destinada a investigaciones en astronomía, química, ingeniería y otras áreas científicas.

La Universidad Nacional de Córdoba incorporó una nueva supercomputadora que permitirá triplicar su capacidad de cómputo para proyectos científicos. El equipo había funcionado previamente en una institución de Suiza y llegó al país gracias a una donación vinculada con la cooperación entre investigadores argentinos y europeos. Una vez en Córdoba, especialistas trabajaron durante aproximadamente un mes en su montaje y puesta en funcionamiento.

Bautizada Helvetios, la supercomputadora permitirá realizar simulaciones de mayor escala y sostener simultáneamente más proyectos de investigación. La capacidad de procesamiento de estos equipos resulta fundamental para trabajos que requieren analizar enormes volúmenes de información, desde estudios astronómicos hasta modelos utilizados en química e ingeniería. Su incorporación representa una ampliación concreta de la infraestructura tecnológica disponible para la comunidad científica argentina.

Últimas Destacadas

hora 13:35

Nacionales. Una nueva supercomputadora llegó a la Argentina y triplicará la capacidad científica de la Universidad Nacional de Córdoba

hora 13:35

Interés General. Primavera y Día del Estudiante: por qué cada 21 de septiembre los jóvenes argentinos celebran su día

hora 13:34

Nacionales, Sociedad. La AUH simplifica sus trámites: salud y escolaridad se acreditarán automáticamente ante ANSES

hora 13:33

Deporte, Interés General. Argentina hizo historia en la Patagonia: venció a Turquía y alcanzó las 100 series ganadas en la Copa Davis

hora 11:25

Sin categoria. La universidad argentina enclaustrada: autonomía, debido proceso y límites legales de los protocolos por discriminación y violencia de género

hora 11:23

Interés General. Fatboy Slim mezcló electrónica con nostalgia argentina y convirtió un viejo jingle en protagonista de su show