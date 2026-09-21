Una nueva supercomputadora llegó a la Argentina y triplicará la capacidad científica de la Universidad Nacional de Córdoba

Se llama Helvetios, llegó desde Suiza completamente desarmada y fue reconstruida por científicos argentinos en apenas un mes. El equipo permitirá ampliar la capacidad de procesamiento destinada a investigaciones en astronomía, química, ingeniería y otras áreas científicas.

La Universidad Nacional de Córdoba incorporó una nueva supercomputadora que permitirá triplicar su capacidad de cómputo para proyectos científicos. El equipo había funcionado previamente en una institución de Suiza y llegó al país gracias a una donación vinculada con la cooperación entre investigadores argentinos y europeos. Una vez en Córdoba, especialistas trabajaron durante aproximadamente un mes en su montaje y puesta en funcionamiento.

Bautizada Helvetios, la supercomputadora permitirá realizar simulaciones de mayor escala y sostener simultáneamente más proyectos de investigación. La capacidad de procesamiento de estos equipos resulta fundamental para trabajos que requieren analizar enormes volúmenes de información, desde estudios astronómicos hasta modelos utilizados en química e ingeniería. Su incorporación representa una ampliación concreta de la infraestructura tecnológica disponible para la comunidad científica argentina.