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Octubre traerá el próximo fin de semana largo después de casi dos meses sin feriados nacionales

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Después de un septiembre sin feriados, el calendario argentino volverá a ofrecer tres jornadas consecutivas de descanso. El lunes 12 de octubre será feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Septiembre fue el único mes de 2026 sin feriados nacionales ni días no laborables contemplados en el calendario general. Esa situación cambiará el próximo mes: al caer el 12 de octubre en lunes, se conformará un fin de semana largo desde el sábado 10 hasta el lunes 12.

Será el primer fin de semana largo desde el correspondiente al 17 de agosto y abrirá el último tramo del calendario de descansos de 2026. Además de su impacto en la organización laboral y educativa, este tipo de fines de semana suele convertirse en una oportunidad para el turismo interno y las escapadas hacia distintos destinos del país.

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