Buenos Aires reunió a referentes mundiales de la tecnología y la inteligencia artificial

Nerdearla 2026 reunió durante cinco días a especialistas de Google DeepMind, Hugging Face, Tor y algunos de los proyectos de software abierto más influyentes del mundo. Con más de 150 charlas y actividades gratuitas, la inteligencia artificial, la privacidad y el futuro de la programación estuvieron en el centro del encuentro.

La 13ª edición de Nerdearla se desarrolló entre el 22 y el 26 de septiembre, con actividades presenciales en Ciudad Cultural Konex y transmisiones online. Entre sus invitados estuvieron D. Richard Hipp, creador de SQLite; Michael “Monty” Widenius, creador de MySQL; Roger Dingledine, cofundador de Tor, y especialistas vinculados con Google DeepMind y Hugging Face.

La inteligencia artificial ocupó buena parte de la agenda, desde modelos multimodales y agentes autónomos hasta traducción en vivo y herramientas capaces de ejecutar modelos directamente en computadoras personales. Pero también hubo espacio para discutir privacidad digital, software libre, ciencia, el telescopio James Webb, microplásticos y hasta el uso de big data en la Fórmula 1. Una muestra de cómo la tecnología dejó de ser una conversación exclusiva de especialistas para atravesar cada vez más aspectos de la vida cotidiana.