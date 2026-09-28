Periodismo Responsable

Facebook X-twitter Youtube Instagram
Últimas noticias

Buenos Aires reunió a referentes mundiales de la tecnología y la inteligencia artificial

Picture of Observador Central

Observador Central

Facebook
Twitter
LinkedIn

Nerdearla 2026 reunió durante cinco días a especialistas de Google DeepMind, Hugging Face, Tor y algunos de los proyectos de software abierto más influyentes del mundo. Con más de 150 charlas y actividades gratuitas, la inteligencia artificial, la privacidad y el futuro de la programación estuvieron en el centro del encuentro.

La 13ª edición de Nerdearla se desarrolló entre el 22 y el 26 de septiembre, con actividades presenciales en Ciudad Cultural Konex y transmisiones online. Entre sus invitados estuvieron D. Richard Hipp, creador de SQLite; Michael “Monty” Widenius, creador de MySQL; Roger Dingledine, cofundador de Tor, y especialistas vinculados con Google DeepMind y Hugging Face.

La inteligencia artificial ocupó buena parte de la agenda, desde modelos multimodales y agentes autónomos hasta traducción en vivo y herramientas capaces de ejecutar modelos directamente en computadoras personales. Pero también hubo espacio para discutir privacidad digital, software libre, ciencia, el telescopio James Webb, microplásticos y hasta el uso de big data en la Fórmula 1. Una muestra de cómo la tecnología dejó de ser una conversación exclusiva de especialistas para atravesar cada vez más aspectos de la vida cotidiana.

Últimas Destacadas

hora 10:52

Géneros, Nacionales. John Money y el origen del “Género”: del cambio de sexo a los suicidios

hora 10:49

Nacionales. Buenos Aires reunió a referentes mundiales de la tecnología y la inteligencia artificial

hora 10:47

Nacionales. Octubre traerá el próximo fin de semana largo después de casi dos meses sin feriados nacionales

hora 10:46

Deporte, Interés General. Argentina cerró los Juegos Suramericanos con una cosecha histórica de medallas

hora 13:35

Nacionales. Una nueva supercomputadora llegó a la Argentina y triplicará la capacidad científica de la Universidad Nacional de Córdoba

hora 13:35

Interés General. Primavera y Día del Estudiante: por qué cada 21 de septiembre los jóvenes argentinos celebran su día