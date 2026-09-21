Argentina hizo historia en la Patagonia: venció a Turquía y alcanzó las 100 series ganadas en la Copa Davis

La Selección Argentina de tenis se impuso por 3-1 ante Turquía en Neuquén y aseguró su clasificación a los Qualifiers 2027. La victoria tuvo un condimento histórico: fue la serie número 100 ganada por el país desde su debut en la competencia.

El equipo capitaneado por Javier Frana cumplió su objetivo en un Ruca Che colmado por unos 3.000 espectadores. Francisco Cerúndolo fue protagonista del cierre al derrotar a Mert Alkaya por 6-1 y 6-0, resultado que sentenció el 3-1 definitivo. Neuquén se convirtió, además, en la sexta provincia argentina en recibir una serie de Copa Davis.

La denominada “Serie Austral” dejó así una doble marca para el tenis nacional: el regreso asegurado a los Qualifiers en 2027 y el centenar de series ganadas en la historia del certamen. El próximo desafío se conocerá mediante el sorteo que determinará el rival de Argentina en la instancia clasificatoria del año próximo.