La AUH simplifica sus trámites: salud y escolaridad se acreditarán automáticamente ante ANSES

Las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo ya no deberán presentar documentación en papel cuando el Estado pueda verificar directamente los controles de salud y la escolaridad. El cambio permitirá acceder al 20% retenido mediante un cruce automático de información.

La nueva modalidad alcanza a titulares con hijos de entre 5 y 17 años. La Secretaría de Educación y el Ministerio de Salud enviarán directamente a ANSES los datos disponibles en sus registros para verificar el cumplimiento de los requisitos que permiten cobrar el porcentaje retenido de la AUH. De esta manera, cuando la información figure correctamente en las bases oficiales, las familias no tendrán que realizar el trámite presencial.

La modificación no elimina los requisitos de salud y escolaridad, sino que cambia la forma de acreditarlos. Si los datos no aparecen, están incompletos o no pueden validarse automáticamente, continuará disponible la presentación tradicional ante ANSES. La medida busca reducir trámites, traslados y documentación que el propio Estado ya posee.