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Fatboy Slim mezcló electrónica con nostalgia argentina y convirtió un viejo jingle en protagonista de su show

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El DJ británico sorprendió al público del Movistar Arena al remixar en vivo la recordada publicidad de “El Cóndor”, protagonizada por Norbert Degoas. Un inesperado cruce entre la cultura pop argentina de los años 80 y 90 y uno de los grandes referentes mundiales de la música electrónica.

Durante su presentación en Buenos Aires, Fatboy Slim hizo sonar una versión electrónica del recordado “Buenos Aires, El Cóndor, Mar del Plata”, mientras las pantallas gigantes mostraban imágenes de Norbert Degoas. El guiño fue inmediatamente reconocido por el público y convirtió a una antigua publicidad argentina en uno de los momentos más comentados del espectáculo.

La historia detrás del remix fue tan particular como el propio momento: antes del recital, durante una entrevista en Urbana Play, el periodista Clemente Cancela le mostró al músico británico el viejo comercial. Fatboy Slim conoció allí por primera vez el jingle y, apenas unas horas después, decidió incorporarlo a su presentación. El resultado fue una mezcla inesperada de música electrónica, televisión, publicidad y memoria colectiva que volvió a poner en circulación uno de esos pequeños íconos de la cultura popular argentina.

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