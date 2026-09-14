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Argentina recibe a más de 4.000 atletas: comenzaron los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

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Rosario, Santa Fe y Rafaela se convirtieron en el epicentro del deporte continental. Hasta el 26 de septiembre, atletas de 15 países competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, en la primera gran escala del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Los XIII Juegos Suramericanos comenzaron este 12 de septiembre con Argentina como anfitriona y una delegación nacional integrada por 658 atletas, la más numerosa del certamen. Las competencias se distribuyen principalmente entre Rosario, Santa Fe y Rafaela, aunque algunas disciplinas tendrán escenarios en Paraná, Mar del Plata y Vicente López. Atletismo, natación, hockey, rugby 7, ciclismo, tenis, gimnasia, deportes acuáticos y nuevas propuestas como los eSports forman parte de una extensa programación.

Para muchos deportistas, Santa Fe 2026 representa además un paso fundamental hacia las próximas competencias internacionales: numerosas disciplinas entregarán plazas directas o puntos clasificatorios para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Argentina buscará aprovechar la localía para volver a pelear por los primeros lugares del medallero sudamericano, mientras cientos de jóvenes atletas encuentran una nueva vidriera para proyectarse hacia el máximo nivel internacional.

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