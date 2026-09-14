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La educación argentina vuelve a encender las alarmas: PISA mostró una caída en Matemática, Lectura y Ciencias

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Los resultados de PISA 2025 ubicaron a la Argentina ante un nuevo desafío educativo. Los estudiantes de 15 años retrocedieron en las tres áreas evaluadas y casi ocho de cada diez no alcanzaron el nivel básico esperado en Matemática.

Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. En comparación con PISA 2022, las caídas fueron de 11, 12 y 13 puntos respectivamente. El dato más preocupante aparece en Matemática: apenas el 24% de los estudiantes alcanzó al menos el nivel básico de desempeño. En Lectura lo consiguió el 40% y en Ciencias, el 41%. La evaluación fue realizada durante 2025 a 11.093 estudiantes argentinos de 15 años pertenecientes a 412 escuelas.

Los especialistas advierten que los resultados no responden a una única causa y señalan factores como las desigualdades socioeconómicas, la fragmentación del sistema educativo, la discontinuidad de las políticas y las dificultades crecientes en comprensión lectora. PISA, además, no mide solamente contenidos escolares: analiza la capacidad de utilizar lo aprendido para resolver problemas y situaciones nuevas. Los resultados vuelven así a instalar una pregunta central para la educación argentina: no solo cuántos jóvenes permanecen dentro de la escuela, sino cuánto están aprendiendo.

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