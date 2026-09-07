Ballenas, delfines y lobos marinos: septiembre convierte a Río Negro en un gran escenario natural

La costa rionegrina atraviesa uno de sus momentos más atractivos del año. Ballenas, delfines, pingüinos y lobos marinos pueden observarse en distintos puntos del golfo San Matías, en una propuesta que combina naturaleza, turismo y aventura.

Septiembre abre una temporada especial en el litoral de Río Negro. Desde Viedma y El Cóndor hasta Las Grutas, San Antonio Oeste, Puerto San Antonio Este, Punta Colorada y Playas Doradas, diferentes localidades ofrecen alternativas para conocer y observar la fauna marina en su hábitat natural.

La propuesta se complementa con conectividad aérea desde Buenos Aires, promociones en alojamientos, excursiones y distintas experiencias gastronómicas a lo largo del Camino de la Costa. La posibilidad de contemplar ballenas y otras especies convierte a la región en una alternativa turística que combina paisajes patagónicos con el desafío de disfrutar de la naturaleza de manera respetuosa.

Estas cuatro me parecen mucho más redondas para la tanda: además, la educativa tiene un dato específico de Santa Cruz, que para el público de Observador Central suma cercanía. Y visualmente tenemos cuatro flyers totalmente diferentes: fuego/Delta, Copa Davis, aula y ballenas en la Patagonia.