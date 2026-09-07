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La educación argentina en alerta: crecen el abandono y las dificultades de aprendizaje

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Un nuevo informe puso números a uno de los principales desafíos educativos del país: la secundaria concentra los mayores niveles de repitencia, sobreedad y abandono, mientras persisten importantes dificultades de aprendizaje al finalizar la primaria.

Un relevamiento de la Fundación Libertad, elaborado a partir de información educativa de 2025 y presupuestos provinciales de 2026, expuso fuertes diferencias entre las 24 jurisdicciones argentinas. Los resultados de las pruebas Aprender también muestran dificultades: en Matemática, solo el 55% de los estudiantes evaluados alcanzó niveles satisfactorios o avanzados.

La situación se profundiza durante la secundaria. Santa Fe registró un 15,8% de repitencia y Santa Cruz quedó inmediatamente detrás, con 15,3%, mientras que Misiones presentó el mayor nivel de abandono, con 13,1%. Los números vuelven a plantear un interrogante que atraviesa todo el sistema educativo: no solamente cómo garantizar que los chicos permanezcan dentro de la escuela, sino también que puedan aprender y completar sus trayectorias educativas.

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