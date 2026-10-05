Argentina se suma a una alianza internacional para llevar la inteligencia artificial a la investigación científica

El país adhirió junto a otras 16 naciones a la denominada Visión de Kioto, una iniciativa que busca ampliar el acceso de los científicos a inteligencia artificial, grandes volúmenes de datos y capacidad de cómputo para acelerar nuevos descubrimientos.

La adhesión argentina se formalizó durante la 23ª reunión del Foro de Ciencia y Tecnología en la Sociedad realizada en Japón. Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Chile y otros países forman parte del acuerdo, que propone incorporar sistemas avanzados de inteligencia artificial a diferentes etapas de la investigación científica.

La iniciativa busca que los investigadores puedan acceder a mayor capacidad informática y utilizar IA para procesar información, construir modelos de sistemas físicos y biológicos y desarrollar nuevas formas de experimentación. El documento no establece por ahora inversiones obligatorias ni montos específicos para Argentina, pero incorpora al país a una discusión internacional que puede modificar profundamente la manera de hacer ciencia durante los próximos años.