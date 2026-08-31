Viajar por Argentina volvió a estar en oferta: más de 110 agencias se sumaron al Travel Sale 2026

La nueva edición del Travel Sale reunió durante una semana promociones, financiación y beneficios para recorrer destinos argentinos y viajar al exterior. Bariloche, Iguazú, Salta, Mendoza y distintos puntos de la Patagonia estuvieron entre las propuestas de una iniciativa que busca incentivar el movimiento turístico.

Del 24 al 30 de agosto se desarrolló la 12ª edición del Travel Sale, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). Más de 110 agencias participaron de la acción con descuentos, opciones de financiación, preventa de temporadas y promociones en vuelos, alojamientos, paquetes y otros servicios turísticos.

Entre los destinos nacionales promocionados aparecieron Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca, Mendoza, Iguazú, Bariloche, Tucumán, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Brasil y el Caribe se destacaron entre las alternativas internacionales. Más allá de las promociones, la iniciativa busca movilizar el turismo y acercar nuevas posibilidades a quienes planifican sus próximas vacaciones o escapadas dentro del país.