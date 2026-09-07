La Copa Davis llega a la Patagonia: Neuquén se prepara para recibir a la Selección Argentina

El estadio Ruca Che será escenario de la serie entre Argentina y Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Será la primera vez que la competencia llegue a la Patagonia y las 3.000 localidades disponibles ya se encuentran agotadas.

El tenis argentino tendrá una cita especial los próximos 19 y 20 de septiembre. El Ruca Che de Neuquén será transformado para recibir la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía, con una cancha rápida GreenSet instalada especialmente para la ocasión y capacidad para unos 3.000 espectadores.

La expectativa quedó demostrada incluso antes de comenzar la competencia: las entradas se agotaron en menos de media hora cuando salieron a la venta. Argentina buscará avanzar a los Qualifiers 2027 y alcanzar, además, su victoria número 100 en la historia de la Copa Davis. La llegada del torneo representa también un acontecimiento para el deporte patagónico, que por primera vez recibirá una serie de esta histórica competencia internacional.