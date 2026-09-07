Incendios en el Delta: 36 focos arrasaron más de 1.700 hectáreas en apenas cuatro días

Las quemas volvieron a encender las alarmas en las islas del Delta del Paraná. Entre el 1 y el 4 de septiembre se detectaron 36 focos frente a distintas localidades de Santa Fe y Buenos Aires, mientras las columnas de humo volvieron a hacerse visibles desde la costa.

Más de 1.700 hectáreas fueron alcanzadas por el fuego en las islas del Delta del Paraná durante los primeros días de septiembre, según datos del Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Los focos se concentraron en el corredor insular ubicado frente a San Lorenzo, Rosario, Villa Constitución y el norte de la provincia de Buenos Aires.

La situación vuelve a poner en primer plano la fragilidad ambiental de uno de los humedales más importantes del país. Los incendios en las islas no solo afectan la vegetación y la fauna, sino que el humo puede alcanzar zonas urbanas cercanas y afectar la calidad del aire. Una problemática ambiental que vuelve a repetirse y mantiene encendida la preocupación sobre la conservación del Delta.