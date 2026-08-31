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Más de 2.500 argentinos recibieron un trasplante en lo que va de 2026

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En el marco del Día del Donante de Órganos, nuevos datos oficiales volvieron a dimensionar el impacto de la donación en Argentina. Más de 2.500 personas recibieron un trasplante durante los primeros ocho meses del año, detrás de cada una de ellas hubo una decisión capaz de transformar una vida.

Más de 2.500 personas fueron trasplantadas en Argentina en lo que va de 2026, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Salud de la Nación y el INCUCAI en el marco de las actividades realizadas por el Día del Donante de Órganos. La cifra comprende los procedimientos concretados a partir del funcionamiento de la red nacional de procuración y trasplante.

Los números representan mucho más que una estadística sanitaria: cada trasplante involucra donantes, familias, profesionales de la salud y una extensa estructura de coordinación que debe funcionar contra reloj. La fecha vuelve a ser también una oportunidad para hablar sobre la importancia de la donación y mantener presente una idea sencilla pero trascendental: detrás de cada donante puede existir una nueva oportunidad para otra persona.

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