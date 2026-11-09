Boca Juniors volvió a gritar campeón: un gol agónico de Enner Valencia le dio el título de la Liga Profesional 2026

Después de más de tres años sin conquistar un título, el Xeneize se consagró campeón de la Tabla Anual tras vencer 1 a 0 a Defensa y Justicia en La Bombonera. El gol del delantero ecuatoriano, convertido en tiempo de descuento, desató una celebración histórica y le permitió al club alcanzar los 75 títulos oficiales.

Boca Juniors vivió una jornada inolvidable el sábado 7 de noviembre, cuando derrotó a Defensa y Justicia por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesitaba una victoria para asegurarse el primer puesto de la Tabla Anual, pero el encuentro se mantuvo igualado hasta los minutos finales. Mientras Rosario Central ganaba su partido y se acercaba a la consagración, Enner Valencia apareció en el tiempo adicional para marcar el único gol del encuentro y desatar el festejo de los miles de hinchas presentes en La Bombonera. Con 63 puntos acumulados durante la temporada, Boca superó por una unidad al conjunto rosarino y se quedó con el título de Campeón de Liga 2026. Boca Juniors+1

La conquista significó el regreso del Xeneize a lo más alto del fútbol argentino después de 1.347 días sin títulos y representó la primera estrella obtenida durante la presidencia de Juan Román Riquelme. Con Leandro Paredes como capitán, Boca sumó su título oficial número 75 y aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Sin embargo, la temporada todavía no terminó para el conjunto de la Ribera, que continúa en competencia por la Copa Argentina, el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. La consagración dejó una definición emocionante y una nueva página en la historia de uno de los clubes más populares del país.