El papa León XIV llegó a la Argentina y abrió una visita histórica con un mensaje de unidad y compromiso social

Después de casi cuatro décadas sin una visita papal al país, León XIV arribó a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre. En su primer discurso, llamó al diálogo, destacó la importancia de la educación y pidió construir una sociedad que priorice la dignidad humana y el bienestar colectivo.

El papa León XIV llegó al Aeroparque Jorge Newbery a las 16:33, procedente de Uruguay, y fue recibido por el presidente Javier Milei y autoridades eclesiásticas. Su llegada marcó el comienzo de una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante su primera jornada, el pontífice mantuvo un encuentro institucional en la Casa Rosada y posteriormente brindó un discurso en el Palacio Libertad, antiguo Centro Cultural Kirchner, ante autoridades nacionales, representantes diplomáticos y miembros de la sociedad civil.

En su mensaje inaugural, León XIV destacó la necesidad de fortalecer la convivencia, proteger a los sectores vulnerables y garantizar oportunidades para las nuevas generaciones. También puso especial énfasis en la educación, la investigación científica, el trabajo y el uso responsable de la inteligencia artificial. La visita adquiere una dimensión histórica y simbólica para la Argentina, país natal del papa Francisco, y abre una agenda de encuentros religiosos y sociales que convocará a miles de fieles durante los próximos días.