Buenos Aires reunió a referentes internacionales para debatir la lucha contra el narcotráfico

Argentina fue sede de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, un encuentro que reunió a representantes y especialistas de numerosos países para analizar los nuevos desafíos que plantea el crimen organizado transnacional.

Buenos Aires se convirtió durante tres jornadas en uno de los principales puntos de encuentro internacional para discutir estrategias frente al narcotráfico y el avance del crimen organizado. Entre el 18 y el 20 de agosto se desarrolló la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas.

La apertura contó con autoridades argentinas y con la participación del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole. Durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas con el tráfico internacional de drogas, el lavado de activos, las organizaciones criminales y las nuevas modalidades utilizadas para expandir sus operaciones.

Uno de los principales ejes planteados fue la necesidad de profundizar la cooperación entre países. El carácter transnacional de las organizaciones dedicadas al narcotráfico obliga a compartir información y desarrollar estrategias conjuntas frente a estructuras que operan atravesando fronteras.

El encuentro volvió a colocar en discusión un problema que excede ampliamente el ámbito policial: detrás del narcotráfico aparecen redes económicas ilegales, violencia y diferentes formas de criminalidad organizada que representan un desafío para los Estados y las sociedades.