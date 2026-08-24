La Luna volverá a cambiar de color: Argentina se prepara para un eclipse casi total

Entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto podrá observarse desde Argentina un eclipse lunar parcial de gran magnitud. El fenómeno podrá seguirse a simple vista y promete convertirse en uno de los acontecimientos astronómicos del año.

Agosto todavía guarda un espectáculo en el cielo. Entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 se producirá un eclipse lunar parcial que será visible desde Argentina y buena parte del continente americano.

Aunque técnicamente no será un eclipse total, la Luna ingresará profundamente en la sombra proyectada por la Tierra, por lo que gran parte de su superficie quedará oscurecida. Durante el fenómeno podrá adquirir las características tonalidades rojizas y anaranjadas que popularmente dieron origen a la expresión “Luna de Sangre”.

A diferencia de un eclipse solar, observar un eclipse de Luna no requiere anteojos especiales ni instrumentos de protección. El fenómeno puede contemplarse directamente a simple vista, aunque disponer de binoculares o telescopios permite apreciar con mayor detalle los cambios sobre la superficie lunar.

Será además el cierre de un mes particularmente atractivo para los amantes de la astronomía: el 12 de agosto tuvo lugar un eclipse total de Sol y, apenas dos semanas después, la Luna será la encargada de volver a poner al cielo en el centro de todas las miradas.