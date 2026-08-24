El cuidado del corazón también llega a las aulas: lanzan un programa nacional para las escuelas

La Federación Argentina de Cardiología puso en marcha el Programa Nacional Escuelas Cardiosaludables FAC 2026. La propuesta es gratuita y está destinada a instituciones educativas de todo el país, desde el nivel inicial hasta el secundario.

La prevención cardiovascular también puede comenzar en la escuela. Con esa premisa, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) lanzó el Programa Nacional Escuelas Cardiosaludables 2026, una iniciativa que busca incorporar el cuidado del corazón y los hábitos saludables dentro de las comunidades educativas argentinas.

La convocatoria alcanza a establecimientos públicos y privados, urbanos y rurales, escuelas de educación especial e instituciones de nivel inicial, primario y secundario. La participación es gratuita y las escuelas reciben materiales destinados a trabajar diferentes aspectos vinculados con la prevención cardiovascular. La inscripción permanecerá abierta hasta el 1° de septiembre.

La propuesta cobra especial relevancia durante agosto, ya que del 21 al 27 se desarrolla la Semana de Concientización y Prevención de la Muerte Súbita. La iniciativa también apunta a que conocimientos vinculados con la prevención y la respuesta ante una emergencia comiencen a circular desde edades tempranas.

Con 161 instituciones ya inscriptas en distintos puntos de Argentina, el programa propone pensar a la escuela no solamente como un espacio de aprendizaje académico, sino también como un lugar desde el cual construir hábitos que puedan acompañar a niños, adolescentes y sus familias durante toda la vida.