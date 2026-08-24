Tras las huellas del Cura Gaucho: el Camino de Brochero avanza hacia un reconocimiento nacional

El histórico recorrido cordobés vinculado con la vida y obra de José Gabriel del Rosario Brochero dio un nuevo paso para ser reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Argentina. Son alrededor de 240 kilómetros atravesados por historia, identidad, espiritualidad y tradición popular.

Hay caminos que no solamente unen lugares: también cuentan historias. El Camino de Brochero, uno de los recorridos religiosos y culturales más representativos de Córdoba, avanzó en el Congreso de la Nación hacia su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Argentina.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados dictaminó favorablemente sobre el proyecto que busca reconocer el recorrido vinculado con José Gabriel del Rosario Brochero, el sacerdote cordobés conocido popularmente como el “Cura Gaucho”. La iniciativa ya contaba con media sanción del Senado.

El denominado Camino de Brochero comprende aproximadamente 240 kilómetros y reconstruye distintos lugares relacionados con su vida y su obra. La propuesta legislativa no apunta únicamente al recorrido físico, sino también a preservar las prácticas, celebraciones y peregrinaciones construidas alrededor de su figura.

Brochero desarrolló gran parte de su tarea pastoral en las sierras cordobesas y dejó una profunda huella social en las comunidades de la región. Canonizado en 2016, se convirtió en el primer santo nacido y fallecido en Argentina.

El avance del proyecto busca así preservar algo que trasciende al turismo religioso: una manifestación cultural que reúne memoria, historia, fe e identidad y que continúa transmitiéndose de generación en generación.