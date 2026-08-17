Una nueva generación que también sabe hacer historia

La Selección Argentina Sub-17 de Futsal venció 2-1 a Brasil en tiempo suplementario y se consagró tricampeona del Sudamericano. El equipo nacional volvió a quedarse con el título continental y confirmó el crecimiento de una nueva generación de jugadores.

Argentina volvió a celebrar un título sudamericano. Esta vez fue la Selección Sub-17 de Futsal la que escribió una nueva página para el deporte nacional, al derrotar 2-1 a Brasil en una final disputada en el Complejo CONMEBOL SUMA de Luque, Paraguay.

La final tuvo todos los condimentos de un clásico. Axel Barrios puso en ventaja a la Albiceleste, Brasil consiguió el empate y el partido debió definirse en tiempo suplementario. Allí apareció Lorenzo Sampedro para marcar el gol que le dio a Argentina una nueva corona continental.

El campeonato representa, además, el tercer título consecutivo para la Argentina en esta categoría, después de las consagraciones de 2022 y 2024. Una muestra de que detrás de cada festejo hay un proceso de formación y una generación de jóvenes que empieza a construir su propio lugar en la historia del deporte argentino.