Buenos Aires se convirtió en un punto de encuentro para la inteligencia artificial, la robótica y la innovación

La tercera edición de TECWeek 2026 comenzó el 20 de octubre con una agenda de actividades que reúne a especialistas, empresas, universidades y emprendedores. Durante doce días, la capital argentina será escenario de debates y experiencias vinculadas con las tecnologías que están transformando la vida cotidiana.

Buenos Aires puso en marcha una nueva edición de TECWeek, el festival de tecnologías emergentes e industrias creativas que se desarrolla hasta el 31 de octubre en diferentes espacios de la ciudad. La programación incluye más de veinte encuentros sobre inteligencia artificial, robótica, videojuegos, biotecnología, computación cuántica y nuevas herramientas digitales. Entre las actividades se destacan conferencias, talleres, competencias y espacios de intercambio destinados tanto a profesionales como a estudiantes y público general.

La iniciativa busca acercar los avances tecnológicos a la sociedad y generar oportunidades de formación, innovación y desarrollo económico. Además de los encuentros empresariales, la agenda contempla propuestas educativas, actividades gratuitas y debates sobre el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, los medios de comunicación y la enseñanza. El evento refleja el crecimiento de un sector que adquiere cada vez mayor protagonismo en la economía del conocimiento argentina.