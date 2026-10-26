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La literatura argentina celebra a Jorge Luis Borges con un festival internacional de actividades gratuitas

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Desde el 26 hasta el 31 de octubre, Buenos Aires recibe la sexta edición del Festival Borges, un encuentro que combina literatura, música, cine y recorridos culturales. La propuesta reúne a escritores, artistas y especialistas nacionales e internacionales para redescubrir la obra de uno de los autores más importantes de la literatura argentina.

El Festival Borges inicia una nueva edición con actividades presenciales y virtuales que buscan acercar la obra del escritor argentino a públicos de diferentes edades. La programación incluye conversaciones literarias, entrevistas, espectáculos musicales y encuentros sobre los vínculos entre Borges y otras expresiones artísticas. La Alianza Francesa de Buenos Aires será una de las sedes principales, mientras que algunas propuestas podrán seguirse de manera virtual, ampliando el acceso desde distintos puntos del país.

Entre los invitados se encuentra la escritora estadounidense Siri Hustvedt, y también se realizarán actividades que relacionan la literatura de Borges con el cine, el tango y las nuevas interpretaciones de sus textos. Con acceso gratuito e inscripción previa, el festival propone mantener vigente el legado del autor de El Aleph y Ficciones, demostrando que su universo literario continúa generando nuevas lecturas y experiencias culturales.

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