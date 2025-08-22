El Mapa Cultural de Medios de Información y Comunicación de Santa Cruz nace de una realidad que todos sentimos: en la provincia abundan los medios, pero la distancia digital, la falta de diálogo, y las noticias falsas terminan afectando nuestra calidad de vida. La hipótesis es clara: sin confianza en la información, no hay convivencia ni futuro compartido.



La Fundación Observador Central aporta su expertice en Ciencias Sociales, impulsando una investigación colaborativa con los medios. El mapa busca mostrar cómo estas tensiones del desarrollo territorial influyen en la construcción de ciudadanía digital, entendiendo a los medios como constructores de opinión e influencia sobre la realidad. Se trata de romper muros de silencio y tender puentes de confianza.



Este mapa busca visibilizar cómo la comunicación local transforma la ciudadanía digital de todo un territorio: Santa Cruz. Es un modelo reconocido en el contexto regional y nacional, que nos proyecta como sociedad: mostrando lo que somos y lo que queremos ser ante la Nación y el mundo. Tu voz también forma parte de este mapa.