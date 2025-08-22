Periodismo Responsable

Facebook X-twitter Youtube Instagram
Últimas noticias

Causa FOC N°4 | Mapa cultural de medios en Patagonia Argentina

Picture of onnoideas

onnoideas

Facebook
Twitter
LinkedIn

El Mapa Cultural de Medios de Información y Comunicación de Santa Cruz nace de una realidad que todos sentimos: en la provincia abundan los medios, pero la distancia digital, la falta de diálogo, y las noticias falsas terminan afectando nuestra calidad de vida. La hipótesis es clara: sin confianza en la información, no hay convivencia ni futuro compartido.


La Fundación Observador Central aporta su expertice en Ciencias Sociales, impulsando una investigación colaborativa con los medios. El mapa busca mostrar cómo estas tensiones del desarrollo territorial influyen en la construcción de ciudadanía digital, entendiendo a los medios como constructores de opinión e influencia sobre la realidad. Se trata de romper muros de silencio y tender puentes de confianza.


Este mapa busca visibilizar cómo la comunicación local transforma la ciudadanía digital de todo un territorio: Santa Cruz. Es un modelo reconocido en el contexto regional y nacional, que nos proyecta como sociedad: mostrando lo que somos y lo que queremos ser ante la Nación y el mundo. Tu voz también forma parte de este mapa.

Últimas Destacadas

hora 16:07

Educación y Conocimiento. UNPA- Culminó las VIII Jornadas Patagónicas de Trabajo y Desarrollo

hora 06:00

Sociedad y cultura. «La crónica francesa»: El regreso de Wes Anderson

hora 06:00

Salud. ¿Qué es flurona? ¿Se trata de una nueva variante de COVID-19?

hora 06:00

Sociedad. Comienzan las audiciones de La Voz Argentina 2022 en Comodoro Rivadavia

hora 06:00

Educación y Conocimiento. Realizarán obras edilicias para la Educación Técnica Profesional

hora 06:00

Salud. Nuevo proceso de desalinización del agua del mar

PERIODISMO RESPONSABLE

Avenida Kirchner 1752- CP 9011 Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz

Facebook X-twitter Youtube Instagram

Todos Los Derechos Reservados © 2025 Observador Central | Diseñado por ONNO ideas