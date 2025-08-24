Periodismo Responsable

Causa FOC N°5 | Educar para el Futuro

Las decisiones y prácticas que ejercemos hoy en el campo educativo santacruceño marcarán las oportunidades o desigualdades del mañana. La Fundación Observador Central impulsa la causa Educar para el Futuro, con el objetivo de repensar la educación en la provincia desde una visión prospectiva, inclusiva y transformadora.


Este movimiento se apoya en un enfoque transdisciplinario y humanista, que combina saberes académicos, comunitarios y culturales. Propone un espacio abierto de consulta y diálogo permanente para docentes, investigadores, estudiantes y comunidades, orientado a fortalecer un ideario común.


Podés sumarte conociendo nuestro diagnóstico inicial sobre la relación entre culturas digitales y educación en la Argentina, explorando nuestros módulos de formación y compartiendo experiencias y prácticas educativas. Educar para el Futuro es un proyecto colectivo: tu aporte también construye el mañana

