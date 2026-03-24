Comunicar sin hablar: crece el uso de audios, emojis y mensajes breves en la vida cotidiana

Las formas de comunicación cambian y generan nuevas dinámicas en los vínculos personales y educativos.

En la vida cotidiana, los mensajes de voz, los emojis y las respuestas breves ganan cada vez más terreno frente a la comunicación escrita tradicional. Plataformas como WhatsApp consolidan un estilo de intercambio más inmediato, fragmentado y emocional.

Especialistas en comunicación advierten que estos cambios no son neutrales. Si bien facilitan la expresión y la rapidez, también pueden generar malentendidos, dificultades en la argumentación y una menor profundidad en los intercambios. En el ámbito educativo, esto se traduce en desafíos para la escritura y la construcción de ideas complejas.

El reto no es rechazar estas formas de comunicación, sino integrarlas de manera consciente. Promover la lectura, la escritura y la expresión oral como herramientas fundamentales sigue siendo clave para el desarrollo del pensamiento.