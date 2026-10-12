Córdoba logró reducir un 73% las internaciones de bebés por el virus sincicial respiratorio

Una estrategia sanitaria que combinó vacunación durante el embarazo y protección con anticuerpos para determinados lactantes permitió disminuir significativamente las hospitalizaciones por el virus sincicial respiratorio durante el invierno de 2026.

La provincia de Córdoba informó resultados alentadores en la prevención del virus sincicial respiratorio (VSR), uno de los principales responsables de infecciones respiratorias graves en bebés. Según los datos difundidos, las internaciones se redujeron un 73% mediante una estrategia que combinó la vacunación de embarazadas con la administración de nirsevimab a recién nacidos y lactantes que no contaban con protección materna suficiente.

Durante el invierno de 2026, Córdoba tampoco registró fallecimientos por VSR en menores de un año, de acuerdo con la información publicada. La experiencia provincial pone de relieve la importancia de las estrategias de prevención, la inmunización y el seguimiento sanitario durante los primeros meses de vida. Los resultados representan un antecedente relevante para evaluar políticas de protección infantil en otras jurisdicciones del país.