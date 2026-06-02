¿Resfrío o gripe? Las claves para identificar qué está pasando y cuándo preocuparse

Con la llegada de las bajas temperaturas, vuelven las consultas por congestión, dolor de garganta, tos y malestar general. Sin embargo, aunque muchas personas suelen decir automáticamente «me engripé», la realidad es que en la mayoría de los casos se trata de un resfrío común.

Aunque ambas son infecciones virales y comparten algunos síntomas, existen diferencias importantes. El resfrío suele aparecer de manera gradual. Generalmente comienza con molestias en la garganta, estornudos y secreción nasal, para luego dar paso a la congestión y la tos. Es un cuadro leve que evoluciona progresivamente y suele resolverse en aproximadamente una semana.

La gripe, en cambio, suele presentarse de forma repentina y con mayor intensidad. Fiebre alta, dolores musculares, agotamiento marcado y una sensación general de decaimiento son algunas de sus características más frecuentes. A diferencia del resfrío, suele obligar a interrumpir las actividades cotidianas y guardar reposo.

Uno de los errores más habituales es alarmarse ante el cambio de síntomas durante un resfrío. Los especialistas explican que es normal que la secreción nasal cambie de color o que aparezca tos después de algunos días. Esto forma parte de la evolución habitual del cuadro y no necesariamente significa una complicación.

En cuanto al tratamiento, la mayoría de los casos puede manejarse en casa. El descanso, la hidratación y algunos medicamentos de venta libre pueden ayudar a aliviar los síntomas, aunque no acortan la duración de la enfermedad. Los expertos recomiendan evitar la automedicación excesiva y utilizar los fármacos únicamente cuando el malestar interfiera con las actividades habituales.

Durante el invierno también aumenta el riesgo de contagio. Por eso, medidas simples como lavarse las manos, ventilar los ambientes y cubrirse al toser o estornudar siguen siendo fundamentales para evitar la propagación de los virus respiratorios.

Sin embargo, existen señales que requieren atención médica. La presencia de fiebre alta persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o un empeoramiento evidente después de varios días de evolución son algunos de los síntomas que justifican una consulta profesional.

En una época donde los virus respiratorios vuelven a circular con fuerza, conocer las diferencias entre resfrío y gripe puede ayudar a evitar preocupaciones innecesarias y actuar a tiempo cuando realmente se necesita.