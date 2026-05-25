Santa Cruz pisa fuerte en los Juegos EPaDe y el deporte juvenil gana protagonismo

La delegación provincial tuvo un arranque destacado y volvió a posicionar al deporte como espacio de desarrollo e identidad regional.

La participación de Santa Cruz en los Juegos EPaDe 2026 dejó durante los últimos días una de las noticias deportivas más positivas para la provincia. Las delegaciones juveniles lograron buenos resultados en disciplinas como atletismo, básquet y natación, consolidando un inicio competitivo que generó repercusión en toda la Patagonia.

Más allá de las medallas, el evento volvió a mostrar el valor del deporte como herramienta de integración y crecimiento para cientos de jóvenes. En una provincia donde las distancias son enormes y las oportunidades muchas veces limitadas, los EPaDe aparecen también como una plataforma de encuentro y representación colectiva.