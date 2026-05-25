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La inteligencia artificial empieza a transformar las aulas y crece el debate educativo

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Escuelas y universidades argentinas comienzan a incorporar herramientas de IA mientras docentes discuten sus límites y desafíos.

El avance de la inteligencia artificial en ámbitos educativos se convirtió en una de las conversaciones más fuertes de la semana en Argentina. Cada vez más estudiantes utilizan plataformas de IA para estudiar, investigar o resolver tareas, mientras instituciones educativas buscan adaptarse a una transformación que avanza más rápido que las regulaciones.

La discusión ya no pasa solamente por la tecnología, sino por el modo en que cambia la forma de aprender y producir conocimiento. Docentes, especialistas y familias empiezan a preguntarse cómo convivir con herramientas que pueden facilitar procesos, pero también modificar hábitos de estudio, creatividad y pensamiento crítico.

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