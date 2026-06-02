Donar salva vidas: Argentina alcanzó los 1.700 trasplantes en apenas cinco meses

El Día Nacional de la Donación de Órganos volvió a poner en primer plano una de las acciones solidarias más importantes del sistema de salud.

La conmemoración del Día Nacional de la Donación de Órganos, celebrada el 30 de mayo, dejó un dato que refleja la dimensión del sistema de trasplantes argentino: en lo que va de 2026 ya se realizaron 1.700 trasplantes de órganos y córneas gracias a 828 procesos de donación concretados en todo el país. La cifra confirma una tendencia de crecimiento sostenido y ubica a la Argentina entre los países con mayor desarrollo en materia de procuración y trasplantes.

Detrás de cada procedimiento hay historias de pacientes que recuperan calidad de vida y familias que transforman una pérdida en una oportunidad para otros. Actualmente, miles de personas continúan en lista de espera, por lo que las campañas de concientización siguen siendo una herramienta clave para fortalecer la cultura de la donación.