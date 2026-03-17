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Crisis de atención en las aulas: docentes alertan por el impacto del consumo digital en el aprendizaje

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La dificultad para concentrarse, leer en profundidad y sostener el interés preocupa cada vez más en el sistema educativo.

En distintas instituciones educativas del país, docentes advierten un fenómeno creciente: estudiantes con dificultades para sostener la atención, comprender textos extensos y desarrollar pensamiento crítico. Informes de UNESCO señalan que el consumo intensivo de contenido digital, especialmente en formatos breves, está modificando los procesos cognitivos vinculados al aprendizaje.

El problema no se limita al uso de pantallas, sino a la lógica de inmediatez que atraviesa la vida cotidiana. La exposición constante a estímulos rápidos reduce la tolerancia a la frustración y dificulta procesos como la lectura profunda, el análisis y la reflexión. Esto impacta directamente en el rendimiento académico y en la construcción del conocimiento.

Especialistas en educación sostienen que el desafío actual no es prohibir la tecnología, sino integrarla de manera pedagógica. Promover hábitos de estudio, espacios de lectura sostenida y estrategias de enseñanza que recuperen la atención se vuelve clave para enfrentar una problemática que ya forma parte del aula.

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