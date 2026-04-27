Murió Adolfo Aristarain y el cine argentino despide a un referente

La muerte del director generó conmoción en el mundo cultural y reactivó el valor de su legado.

El fallecimiento de Adolfo Aristarain, confirmado en las últimas horas, sacudió a la cultura argentina. Director de obras emblemáticas como Un lugar en el mundo y Martín (Hache), fue reconocido como una figura clave del cine hispanoamericano.

Su muerte generó homenajes de actores, realizadores y espectadores, y volvió a poner en primer plano la discusión sobre el valor del patrimonio cultural argentino. Más allá de la despedida, el impacto de la noticia estuvo en cómo una obra puede seguir dialogando con nuevas generaciones.