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La supergripe H3N2 enciende alertas sanitarias en Argentina

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Crece la preocupación por el avance de casos en distintas provincias y se refuerzan las recomendaciones de prevención.

En los últimos siete días, la circulación de la gripe H3N2 volvió a ocupar el centro de la agenda sanitaria tras reportes de aumento de contagios en al menos 14 provincias y la confirmación de un primer fallecimiento asociado al virus en el país. La situación puso en alerta a hospitales y sistemas de salud, especialmente de cara a la temporada de bajas temperaturas.

Especialistas remarcan la importancia de la vacunación en grupos de riesgo, la ventilación de ambientes y la consulta temprana ante síntomas. Más allá del dato sanitario, el tema reabre una discusión social sobre prevención, cuidados colectivos y preparación frente a brotes respiratorios.

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