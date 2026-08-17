Cuando abrigar también es un acto de dignidad

Una organización solidaria confeccionó y entregó 800 camperas para personas en situación de calle. La iniciativa busca enfrentar el invierno desde la solidaridad y poner en el centro una palabra que muchas veces queda relegada: dignidad.

En medio de uno de los períodos más difíciles del año para quienes viven a la intemperie, una iniciativa solidaria volvió a poner el foco en una problemática que atraviesa a miles de personas: el acceso a un abrigo y a condiciones mínimas para atravesar el invierno.

La organización El Repliegue llevó adelante su cuarta campaña de invierno y confeccionó 800 camperas de producción nacional destinadas a personas en situación de calle y familias de bajos recursos. Las prendas fueron financiadas mediante donaciones y forman parte de una iniciativa que también incluye la entrega de comida caliente y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.

Más allá de una campera, la propuesta busca recuperar algo esencial: la idea de que ayudar no significa solamente entregar un objeto, sino reconocer al otro, escuchar y acompañar. En tiempos donde el frío puede convertirse en un riesgo concreto, la solidaridad vuelve a ser una herramienta para construir comunidad.